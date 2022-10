Alarmują we Wrocławiu. Konieczna ewakuacja

Rzecznik Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu kpt. Marek Gwóźdź poinformował, że zgłoszenie wpłynęło przed godz. 9. - W wykopie pod fundament na głębokości ok. czterech metrów znaleziono bombę lotniczą o wadze ok. 500 kg. Po rozpoznaniu i konsultacjach z policjantami ustalono, że podjęcie niewybuchu nastąpi w czwartek ok. godz. 10 rano - powiedział rzecznik.