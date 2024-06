Alarm w sieci. "Coś niepokojącego dzieje się na ISS"

To, co dzieje się na ISS można śledzić na żywo w relacji wideo na YouTube. To oficjalny kanał NASA, który śledzi 12,1 mln ludzi na całym świecie. Można podglądać krzątających się po stacji astronautów, lub - gdy śpią - podziwiać np. widoki Ziemi z umieszczonej na zewnątrz stacji kamery.