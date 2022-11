Alarm nad Morzem Japońskim. Wtargnęli Chińczycy i Rosjanie, Koreańczycy zareagowali

Południowokoreańskie samoloty wojskowe, między innymi odrzutowce F-15K, zostały poderwane z wojskowych baz. Jednak, jak się okazuje, nie doszło do naruszenia strategicznej przestrzeni, nie będzie więc powodów do konfliktu i not dyplomatycznych, żądających wyjaśnień. To nie pierwszy podobny incydent.