Aktywny dzień CBA. Funkcjonariusze weszli do siedziby NIK

Wejście do siedziby NIK to kolejne czynności wykonane w środę przez CBA. "W siedzibie NIK trwają rozmowy CBA z Marianem Banasiem. Na razie nie doszło do żadnych czynności" - napisała na Twitterze dziennikarka Radia Wnet Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Z kolei RMF FM podaje, że agenci CBA przyjechali do siedziby NIK z nakazem przeszukania gabinetu Banasia. Początkowo dyrektor generalny NIK nie chciał ich jednak wpuścić.