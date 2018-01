Aktor popełnił samobójstwo. Miał iść do więzienia za pornografię dziecięcą

35-letni Mark Salling, gwiazdor serialu "Glee", według najnowszych doniesień, nie żyje. Znaleziono go martwego w rzece Los Angeles River. Wkrótce miał trafić za kratki za posiadanie pornografii dziecięcej.

Kilkanaście miesięcy po zakończeniu produkcji była partnerka Sallinga oskarżyła go o przemoc. Twierdziła też, że na jego komputerach były ok. 50 tys. zdjęć nagich dzieci. Wtedy zaczęły się kłopoty aktora. W grudniu 2015 r. usłyszał oskarżenia, w październiku 2017 r. sąd podjął decyzję w jego sprawie. Zdecydowano, że 35-latek odsiedzi od 4 do 7 lat w więzieniu.