Akt oskarżenia ws. Szymczyka. Były szef policji wydał oświadczenie

Do informacji ujawnionych przez RMF FM Szymczyk odniósł się w oświadczeniu. "Informację o wniesieniu aktu oskarżenia otrzymałem z mediów. Nie przekazała mi jej prokuratura " - stwierdził w oświadczeniu przesłanym RMF FM Jarosław Szymczyk.

"Prokurator prowadząca śledztwo nie dała mi szansy złożenia wyjaśnień, nie rozpoznała żadnego ze złożonych przeze mnie wniosków dowodowych, nie udostępniła mi akt śledztwa w ramach czynności końcowego zaznajomienia z materiałami sprawy. Odebrano mi w ten sposób prawo do obrony. W czasie mojej służby w Policji nie spotkałem się z przypadkiem, żeby w sposób tak jawny doszło do pogwałcenia podstawowych praw i gwarancji procesowych" - ocenił.

"Jeżeli Prokuratura boi się prawdy i w sposób kapturowy mnie oskarża, to oświadczam, że ja prawdy się nie boję. W tej sprawie jestem pokrzywdzonym. Taki status mam zresztą w śledztwie, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. Jestem przekonany o mojej niewinności, dlatego będę domagał się zwrotu prokuratorowi wniesionego bezzasadnie przeciwko mnie aktu oskarżenia, w celu przeprowadzenia rzetelnego śledztwa" - zapowiedział były szef policji.

Podczas wizyty w Ukrainie Szymczyk otrzymał granatnik jako prezent, jednak nie posiadał dokumentów potwierdzających jego pozbawienie cech bojowych. Biegli ustalili, że granatnik był w trybie bezpiecznym, ale w gabinecie Szymczyk odbezpieczył go, co umożliwiło strzał. Grozi mu do 8 lat więzienia.