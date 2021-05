Ogromne kolejki na szczepienie bez zapisów, "brakuje informacji". Sznur chętnych do punktów szczepień

Osoby z grupy wiekowej uprawnionej do szczepienia, które mają wystawione e-skierowanie, mogą w majówkę bez rejestracji i umawiania się na konkretną godzinę przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson. Medycy czekają na chętnych w 16 miastach w całej Polsce.

Ogromne kolejki na szczepienie bez zapisów

- Stoję od godz. 7:30. Zacząłem w miejscu, gdzie Mikołajska wychodzi z Małego Rynku i od tego czasu doszedłem przez Sukiennice do wieży. Myślę, że jeszcze przynajmniej koło godziny potrwa, zanim dotrę - mówi nam pan Krzysztof, który zdecydował się skorzystać z majówkowej akcji szczepień w Krakowie.

- Może ktoś powinien rozdać na przykład numerki? Dopiero ok. godz. 10 ktoś przekazał, że podobno mają 1000 szczepionek przygotowane na dzisiaj. Jeśli ktoś będzie 1001, to pewnie padną mocne słowa - zauważa nasz rozmówca.

- Pada deszcz, ale czekam z nadzieją, bo ludzie starają się liczyć siebie nawzajem. Sądzę, że jakby ktoś dotarł tutaj teraz, to raczej nie zostanie zaszczepiony z tej puli tysiąca dawek - dodaje pan Krzysztof.

Akcja ma zachęcić Polaków do szczepień. Potrwa od 1 do 3 maja włącznie w godzinach od 10 do 18 (choć nie jest wykluczone, że te godziny zostaną przedłużone). Pacjenci otrzymują jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson i kod QR, który potwierdza szczepienie.