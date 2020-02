Akcja "Krystyna". Nowy szef ABW i sprawa "willi Kwaśniewskich"

Nowy szef ABW ppłk Krzysztof Wacławek miał w przeszłości odegrać ważną rolę w operacji "Krystyna". Taki kryptonim otrzymała akcja CBA dotycząca "willi Kwaśniewskich".

O roli obecnego szefa ABW w akcji CBA informuje "Gazeta Wyborcza". Z jej ustaleń wynika, że to właśnie Wacławek kierował wówczas wydziałem analiz departamentu postępowań kontrolnych CBA. I to on otrzymał polecenie zweryfikowania oświadczeń majątkowych byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz wszelkich danych na temat byłych i obecnych właścicieli willi w Kazimierzu Dolnym.

- Przeczuwałem, że będziemy robić sprawę Kwaśniewskich. Wiedziałem z prywatnych rozmów z Kamińskim, że Mariusz bardzo się napalił na to nagranie Oleksego, bo nigdy nie krył się z tym, że Kwaśniewskiego nienawidzi. A teraz wyczuł okazję, żeby go dopaść - opowiada "GW" były wysoki rangą funkcjonariusz CBA, wówczas pracownik wydziału operacji regionalnych.

"Willa Kwaśniewskich": Wacławek domagał się wszczęcia akcji specjalnej

Funkcjonariusze zwlekali jednak z rozpoczęciem operacji, bo nie wiedzieli jak zakwalifikować tę operację prawnie. - Głowiliśmy się nad tym, trochę licząc, że Kamiński odpuści, było przecież masę znacznie ważniejszych spraw, ale dosyć szybko zjawił się ponownie Wacławek, dopytując, co ze sprawą. No a potem wezwał nas Kamiński i w obecności Wacławka kazał nam ruszyć dupy i dopaść tego "komucha”, czyli Kwaśniewskiego. No to ruszyliśmy, zakwalifikowaliśmy przestępstwo jako „pranie brudnych pieniędzy” i wszystko przejął Zarząd Operacyjno-Śledczy, w ramach którego działał "agent Tomek” i inni przykrywkowcy od operacji specjalnych - relacjonuje "Gazecie Wyborczej" były funkcjonariusz CBA.