"Agresywne zachowanie Węgier". Delegacja z USA poniżona

Węgry są ostatnim krajem, który wciąż nie ratyfikował wejścia Szwecji do NATO. W tej sprawie do Budapesztu przybyła w piątek delegacja złożona z senatorów partii Demokratycznej i Republikańskiej. "Nikt z węgierskiego rządu, ani posłów rządzącej koalicji nie spotkał się z Amerykanami" - pisze ekspert Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego. Węgrzy chętnie rozmawiali za to z Chińczykami.