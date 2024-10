Afrykańczyk szedł pieszo do Rosji. Został w Kętrzynie

Torami szedł do Rosji

W toku czynności ustalono, że 23-latek z Afryki przypłynął łodzią wraz z grupą imigrantów do Hiszpanii w listopadzie ubiegłego roku. Stamtąd trafił do Szwajcarii, gdzie złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Kraj ten nie przypadł mu jednak do gustu, dlatego wyemigrował do Niemiec. Ale i Berlin nie spodobał się Afrykańczykowi. - W końcu stwierdził, że chce do Rosji, więc przyjechał do Polski - dodaje major Aleksandrowicz.