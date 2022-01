Afera z Pegasusem. Bosacki: Chcę wezwać Kaczyńskiego

- Uważam, że byłoby to celowe, bo jest to jeden z przedstawicieli obecnych władz, który publicznie potwierdził istnienie tego systemu i fakt, że jest on używany w Polsce. Pytania, skąd prezes PiS ma taką wiedzę i co wie na temat działania tego systemu absolutnie leżą w obszarze zainteresowania komisji - stwierdził senator Bosacki.