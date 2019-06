Afera z Jarosławem Bieniukiem. Prokuratura zabiera głos

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, trójmiejscy śledczy od dwóch miesięcy nie otrzymali wystarczających dowodów, które wskazywałyby na winę Jarosława Bieniuka. W sprawie zarzutów, które przedstawiła mu modelka Sylwia S., nie ma żadnego przełomu – informuje prokuratura.

Za zarzuty, które usłyszał Bieniuk, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności .

Przypomnijmy, były piłkarz ponad dwa miesiące temu został oskarżony przez modelkę Sylwię S. o gwałt. Jego rzekoma ofiara została poddana obdukcji, zeznawała w prokuraturze. W konsekwencji Bieniuk trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wyjściu sportowiec wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczał doniesieniom modelki.

Jak relacjonował ostatnio "Super Express", prokuratura ustaliła, że między Bieniukiem a Sylwią S. doszło do kontaktu seksualnego. Modelka miała twierdzić, że broniła się przed mężczyzną i stawiała opór. Zdaniem tabloidu, pod jej paznokciami nie znaleziono materiału genetycznego Bieniuka. M. in. dlatego wersja kobieta miałaby się nie potwierdzać. Według informatorów gazety, obrażenia na ciele, które miały powstać tamtej nocy, mogły powstać także podczas dobrowolnego odbycia stosunku. Co więcej, świadkowie mieli zeznać, że odgłosy dobiegające z ich pokoju hotelowego nie wiązały się z gwałtem.