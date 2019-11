Afera wokół abp. Sławoja Leszka Głodzia. Aleksander Kwaśniewski: sprawa jest przesądzona

Pod adresem arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia padają poważnie oskarżenia ze strony kilkunastu księży. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że nie może powiedzieć o hierarsze złego słowa. Nie spodziewa się, że Watykan podejmie pilne działania w sprawie.



Kwaśniewski dobrze wspomina i ocenia hierarchę. - Kiedy abp Sławoj Leszek Głódź kontaktował się ze mną, było to na bardzo wysokim poziomie kultury. Więc jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia, nie mogę powiedzieć złego słowa. Głódź to na pewno świetny organizator i menedżer, ale ma twardą rękę - powiedział były prezydent w rozmowie z Interią.

Jego zdaniem nie zanosi się na to, by Głódź poniósł konsekwencje w związku z aferą. - Może i wierni wysyłają listy do Watykanu, ale sprawa jest przesądzona. Wiem, że abp Głódź chce zostać na swoim stanowisku do 75. roku życia i ani dnia dłużej. To więc sprawa kilku miesięcy. A jak znam Watykan, nie sądzę, żeby ktoś tam pośpiesznie podejmował jakieś decyzje - podkreślił Kwaśniewski.