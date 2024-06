W sieci wrze. Kancelaria Premiera skasowała post

"'Osoby uczniowskie' - tak, to im Kancelaria Premiera Tuska składała gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego. Nie uczniom - a 'osobom uczniowskim'. Ktoś poszedł po rozum do głowy i wpis skasował. Ale kto wymyślił tę pierwszą wersję? Co to za promocja ideolo w urzędzie?" - zapytał z kolei prowokacyjnie publicysta Paweł Ozdoba.