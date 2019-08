Afera "Tęczowy Music Box". "Chcą iść do sądu i spojrzeć Sadowskiemu w oczy"

Krzysztof Sadowski był pedofilem - twierdzi Mariusz Zielke, do którego miało zgłosić się kilkanaście ofiar znanego jazzmana. Dziennikarz i pisarz przekonywał, że dowody na jego winę są bezsporne i nawołuje organy ścigania, by zajęły się sprawą.

Zielke, który opisuje zeznania ofiar i okoliczności ich molestowania przez Krzysztofa Sadowskiego, gościł na antenie Polsat News. Dziennikarz zdradził, że to osoby, które zgłaszają się do niego "pod imieniem i nazwiskiem", ale z ich ujawnieniem czeka dla dobra sprawy.

- To często osoby z pierwszych stron gazet - mówił Zielke. Ofiary miały od 10 do 17 lat w chwili, kiedy molestowania miał dopuszczać się Sadowski. To także dwóch chłopców, a obecnie mężczyzn, a także bliscy jazzmana.