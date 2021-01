Afera szczepionkowa. NFZ reaguje na słowa zwolnionej prezes CM WUM

W liście do mediów datowanym na sobotę 9 stycznia była prezes zabrała głos i wytłumaczyła, dlaczego osoby ze świata kultury i polityki zostały zaszczepione wraz z grupą "0". Zasugerowała, że wraz z zespołem miała trudne zadanie do wykonania, które miał zlecić m.in. NFZ i Agencja Rezerw Materiałowych.

Afera szczepionkowa. "Fundusz nie sugerował szczepień poza kolejnością"

Do tego wątku odniósł się w niedzielę Narodowy Fundusz Zdrowia.

Afera szczepionkowa. "Przeraził nas brak chętnych"

Jak napisała w oświadczeniu dr n. med. Ewa Trzebla, celem jej i całego zespołu było zaszczepienie jak największej liczby osób i niezmarnowanie ani jednej dawki. Miała na to trzy dni, a dawek aż 450. Byłea prezes Centrum Medycznego WUM-u poinformowała, że zadanie nie było łatwe przez presję czasu, okres absencji urlopowej spowodowanej przez przerwę świąteczną oraz naciski z NFZ.

"Przeraził nas brak chętnych i długie przestoje w pracy" - czytamy w oświadczeniu. To wówczas powstał pomysl, by do szczepień zachęcić osoby ze świata kultury jednocześnie proponując im zostanie ambasadorami szczepień.