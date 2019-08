Afera samolotowa. Rząd wprowadzi zmiany w prawie

Po wczorajszym oświadczeniu Marka Kuchcińskiego, który zapowiedział swoją dymisję, Kancelaria Premiera planuje zmiany w prawie. Chce uregulować sprawę lotów rządowymi samolotami.

To nie koniec. KPRM chce też "jednoznacznego określenia, komu i kiedy przysługuje status HEAD" oraz "doprecyzowania, jakie są rodzaje lotów HEAD i kto ma prawo znajdować się na pokładzie oprócz HEAD-a". Dworczyk mówił ponadto o "ustanowieniu delegacji dla MON dla określenia szczegółowych zasad organizacji lotów".

Beata Szydło zwróciłam się do szefa KPRM z prośbą o opublikowanie wykazu wszystkich lotów premierów rządu PiS od 2015 roku. Poinformowała o tym na Twitterze.

Dlaczego Kancelaria ma większe wydatki?

Dworczyk odpowiedział też na pytania dziennikarzy. Wymijająco odniósł się do zmian personalnych po dymisji Marka Kuchcińskiego. Zapowiedział z kolei, że na jego polecenie gromadzone są dokumenty zawierające wykaz lotów premiera. - To setki stron. Racja, do tej pory nie było takiego centralnego rejestru - zauważył. Mają być udostępnione po godz. 15.