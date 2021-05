Afera respiratorowa. KO składa wniosek o zwołanie komisji ds. służb specjalnych

Do medialnych doniesień ws. afery respiratorowej postanowili odnieść się posłowie Koalicji Obywatelskiej. - Dzięki kontrolom posła Szczerby, posła Jońskiego oraz innych parlamentarzystów w KO, a także raportowi NIK dowiedzieliśmy się, że to polska Agencja Wywiadu wprost wskazała palcem firmy, od których polski rząd kupił respiratory dla polskich pacjentów. Niestety, one nigdy nie dojechały - skomentował Cezary Tomczyk na piątkowej konferencji prasowej.