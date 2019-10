Afera podkarpacka. Świadek Marek K. jest zastraszany

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. gróźb wobec Marka K., który jest jednym z głównych świadków w aferze podkarpackiej - ustalono nieoficjalnie. - Jak mnie nie pozbawią życia, to mnie nie złamią - zapewnił biznesmen.

- Liczę na to, że ten wyspecjalizowany wydział prokuratury rzetelnie zbada działania wciąż aktywnych ludzi z układu podkarpackiego, którzy chcą mnie zastraszyć i podważyć moją wiarygodność - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marek K.

Biznesmen jest świadkiem w aferze podkarpackiej. W sierpniu gazeta ujawniła, że ostrzegano go przed ludźmi, którzy chcą podłożyć bombę w jego samochodzie. Doszło do tego krótko po tajemniczej śmierci boksera Dawida Kosteckiego.

To Marek K. namówił go do zeznań obarczających podkarpackich sutenerów.