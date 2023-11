Afera na UW. Jest decyzja po kradzieży cennych zbiorów

We wtorek po południu uczelnia wyjaśniła, że powodem tej decyzji jest odkrycie kradzieży "kilkudziesięciu obiektów o szczególnej wartości z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej". Jednocześnie rektor powołał specjalną komisję do wyjaśnienia sytuacji, a także zlecił audyt zasad i procedur wypożyczania zbiorów. Podejmowane we wtorek decyzje dotyczą także wzmocnienia nadzoru nad zbiorami bibliotecznymi BUW.