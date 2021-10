Afera mailowa. Jarosław Kaczyński miał przeczytać, że jest "starym dziadem"

Afera mailowa. Jak reaguje PiS?

Z informacji portalu wynika też, że kierownictwo PiS obawia się, iż maile, które do tej pory ujawniono, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Wkrótce do opinii publicznej mogą dotrzeć jeszcze bardziej kompromitujące materiały. Jednak - jak czytamy w onet.pl - premier Mateusz Morawiecki może być spokojny o swoje stanowisko. Jego dymisja - z czego ma zdawać sobie sprawę Jarosław Kaczyński - byłaby jednoznaczna z przyznaniem, iż maile są prawdziwe.