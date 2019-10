Afera Banasia. Interes braci K. kwitnie nadal, na tyłach słynnej kamienicy

Jak ustaliła Wirtualna Polska, interes braci K., którzy wynajmowali kamienicę w Krakowie od prezesa NIK Mariana Banasia kwitnie w najlepsze 150 metrów dalej. Na tyłach słynnej kamienicy jest hotel, w którym również można skorzystać z pokoju na godziny. Zdaniem okolicznych mieszkańców, działa na takich samych zasadach jak słynna "kamienica pancernego Mariana".

Po wybuchu afery z krakowską kamienicą Mariana Banasia, rezydencja na ul. Krasickiego zamknięta jest nadal na cztery spusty. Szyld zaklejony taśmą, zasunięte rolety. Podobnie na tyłach kamienicy. Zasłonięte okna, zgaszone światła. Wystarczy przejść dosłownie kilkanaście kroków, by z ulicy dostrzec szyld z napisem „Pokoje Gościnne”. Działalność prowadzą te same osoby, które wynajmowały kamienicę od prezesa NIK. W lokalu znajduje się "15 urządzono stylowo pokoi”. Można je wynająć na dobę za 110 zł (1 – osobowy) bądź 130 zł (2- osobowy), ale także na 3 godziny (80 złotych) i 2 godziny (70 złotych).

Rozmawiamy z jednym z taksówkarzy krakowskiej korporacji. – Woziłem towarzystwo do tych dwóch przybytków. A to same panienki na telefon, a to para jechała na godzinę i zamawiała kurs z powrotem. Każdy taryfiarz tu w okolicy wiedział, że te pokoje to nic innego tylko taka ukryta agencja towarzyska – mówi nam jeden z taksówkarzy krakowskiej korporacji.