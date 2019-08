Adwokat Marka Falenty ma kłopoty. Ministerstwo sprawiedliwości wydało oświadczenie

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik polecił Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi Markowi Małeckiemu. To pełnomocnik Marka Falenty, biznesmena skazanego w aferze podsłuchowej.

Resort podkreśla, że informacje te zdementowała Służba Więzienna. Przekazano, że Falenta został przewieziony na badania psychologiczno-penitencjarne do ośrodka diagnostycznego w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce, a następnie od razu po badaniu wrócił do Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, w którym przebywał wcześniej i przebywa obecnie.

"Marek F. nigdy nie stracił prawa do kontaktów z pełnomocnikami i spotyka się z nimi na dotychczasowych zasadach. Do takich spotkań doszło m.in. 20 i 21 sierpnia, czyli już po powrocie do aresztu na Służewcu. Marek F. ma też prawo do wykonywania telefonów i z tego prawa korzysta - m.in. wykonał taki telefon 19 sierpnia, czyli także już po powrocie z badania. Nieprawdziwa jest więc informacja, która została przekazana mediom przez adwokata Marka Małeckiego, jakoby miejsce pobytu osadzonego było nieznane, a pełnomocnicy stracili z nim kontakt" - czytamy.