Adwokat diabła. Damian Konieczny broni Stefana W.

Morderca prezydenta Gdańska dostał obrońcę z urzędu. Jest nim mecenas Damian Konieczny. To jemu przypadł obowiązek walki o prawa człowieka, którego pół Polski skazało już na dożywocie, a drugie pół życzy mu jeszcze gorzej.

Jak zdradza, obowiązek obrony Stefana W. przypadł mu w... drodze losowania. Sąd wiedział, że nie ma on innej podobnej sprawy, więc wyznaczył go do reprezentowania mordercy Pawła Adamowicza. Stało się to ze względu na wątpliwości co do poczytalności zabójcy. "On mógł sygnalizować brak chęci korzystania z obrońcy, ale ja formalnie i tak musiałbym w tych czynnościach uczestniczyć" - wyjaśnił.