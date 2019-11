Adrian Zandberg chce obniżyć posłom pensje. Padła kwota

Adrian Zandberg przekonuje, że posłowie zarabiają za dużo. Lider partii Razem chce, żeby wynagrodzenie parlamentarzysty było ściśle powiązane z pensją minimalną. Według jego propozycji posłowie mieliby zarabiać trzykrotność tej kwoty.

Pensja minimalna wynosi obecnie 2250 zł brutto. Trzykrotność tej kwoty to 6750 zł, co dałoby posłom wynagrodzenie na poziomie ok. 4800 zł "na rękę". To ok. 850 zł mniej, niż trafia obecnie na konto "wybrańców narodu".