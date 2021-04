Adam Niedzielski popełnił przestępstwo? KO składa zawiadomienie do prokuratury

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Składamy je, żeby dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR - oświadczyli politycy opozycji.

O swoich działaniach posłowie KO poinformowali podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie. Udział wzięli w niej Marcin Kierwiński i Krzysztof Piątkowski. - Ta niefrasobliwość rządu, ten brak przewidywania, ten chaos i bałagan, to jest coś z czego trzeba wyciągać wnioski, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło - mówili politycy.

Kierwiński podkreślił, że wniosek do prokuratury ws. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczy "co zdarzyło się kilka miesięcy temu". - Składamy ten wniosek nie, żeby kogokolwiek rozliczać, bo czas na rozliczenia tego, co zrobił rząd PiS przyjdzie później. Składamy go, żeby dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR. Musi być realna walka z pandemią. Tego Polacy mają prawo oczekiwać od własnego rządu, od własnego premiera i od ministra zdrowia - tłumaczył Kierwiński.

Poseł Piątkowski zaznaczył, że jednym z powodów pisma są wydarzenia z grudnia ubiegłego roku, kiedy to rząd nie zdecydował się na objęcie kwarantanną Polaków wracających do kraju z Wielkiej Brytanii. Polityk nawiązał tu przede wszystkim do wykrycia brytyjskiej, nieznanej wcześniej odmiany koronawirusa. - I większość krajów europejskich wówczas zareagowała natychmiast, zamknęła swoje granice, zlikwidowała połączenia lotnicze z Wielką Brytania i wprowadziła obowiązkowe badania. Tak postąpiła większość krajów europejskich, tylko nie polski rząd - powiedział poseł, dodając, że "rząd Zjednoczonej Prawicy postanowił czekać całe sześć dni na reakcję".

- I dopiero po sześciu dniach zakazał lotów. Do tego czasu zdążyło przylecieć do kraju wielu Polaków z wydatną pomocą narodowego przewoźnika. Minister Niedzielski podjął decyzję, aby te osoby, które przybywały do Polski nie poddać obowiązkowym badaniom i też nie objął ich obowiązkową kwarantanną. Więc zaprosił tego groźnego wirusa do Polski - ocenił Piątkowski.

Koronawirus. Zaczyna brakować medyków? Były szef GIS nie ma złudzeń

Trzecia fala epidemii koronawirusa w ostatnich tygodniach znacznie obciążyła polski system ochrony zdrowia. Wielu ekspertów uważa, że jest on na skraju wydolności. - Nie mamy wyjścia, system oczywiście nie jest z gumy, potrzebuje kadry - powiedział były Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Zdaniem Jarosława Pinkasa aktualnie w Polsce jednym z głównych problemów, jakie wywołała pandemia COVID-19 są braki kadrowe w szpitalach. Czy system wytrzyma kolejne tygodnie z wysokimi wskaźnikami zakażeń? - Nie mamy wyjścia, system oczywiście nie jest z gumy, potrzebuje kadry. Ta, która jest obecnie, jest zmęczona, często zdemotywowana. Musimy zrobić wszystko, żeby przybyło lekarzy - tłumaczył na antenie RMF FM.

Byłego szefa GIS zapytano, w jaki sposób można zwiększyć liczbę dostępnych medyków. - Studenci szóstego roku studiów lekarskich mogliby dostać częściowe prawo do wykonywania zawodu - oznajmił ekspert, pełniący obecnie funkcję krajowego konsultanta ds. zdrowia publicznego. Podkreślił, że "każdy lekarz, który przyjeżdża do nas zza granicy, jest dla nas skarbem".

Jarosław Pinkas zwrócił też uwagę na nastroje panujące w społeczeństwie. - To, co się dzieje w sieci, jest szalenie niebezpieczne - stwierdził, mówiąc o wpisach osób, które nie wierzą w panującą epidemię i nawołują do nieprzestrzegania obostrzeń. - Najważniejsza jest edukacja. Trzeba ludziom pokazać, że ten wirus jest groźny - powiedział ekspert.