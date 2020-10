Remdesivir. Adam Niedzielski: Podpisaliśmy umowę na 80 tysięcy dawek leku

- Mam bardzo dobrą informację. Dziś, dosłownie przed chwilą, podpisaliśmy umowę na dostawę 80 tys. dawek leku Remdesivir, leku, który ma zastosowanie w leczeniu stanów zaawansowanych związanych z COVID-19. W zasadzie jest to lek, który stosuje się jako obronę przed przejściem do wspomagania tlenem, czyli do respiratora. Pierwsze 20 tysięcy dawek dostaniemy jeszcze w październiku. Kolejne dostawy systematycznie będą trwały aż do marca. Więc problem braku tego leku dla pacjentów, tych najbardziej chorych, zniknie - powiedział podczas konferencji Minister Zdrowia Adam Niedzielski.