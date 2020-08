Adam Niedzielski nowym ministrem zdrowia. Oświadczenie premiera

- Jestem przekonany, że dr Adam Niedzielski znakomicie poradzi sobie na nowym stanowisku. Jestem pewien, że to właściwy kandydat - stwierdził Morawiecki. Podkreślił, że przed służbą zdrowia, poza radzeniem sobie z koronawirusem, są kolejne zadania, do jakich należy m. in. jej usprawnienie.

Łukasz Szumowski zrezygnował ze stanowiska

- Mój następca wchodzi w już istniejący aparat i myślę, że to jest dobrze przygotowany. Tym bardziej jeśli zmieniać ministra zdrowia, to lepiej teraz niż na jesieni - mówił Łukasz Szumowski w "Jeden na jeden" TVN24. - Cała ekipa zostaje. To, co było szaleńczym przygotowywaniem, dostosowywaniem kraju, odbyło się w pierwszych miesiącach epidemii - tłumaczył.