Adam Niedzielski i Aleksander Kwaśniewski gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? We wtorek zostały wznowione wojskowe loty ewakuacyjne z lotniska w Kabulu. W poniedziałek z powodu ogromnego chaosu wstrzymywano starty maszyn. Stolica Afganistanu nadal jest sparaliżowana po przejęciu przez talibów. W poniedziałek w nocy orędzie wygłosił Joe Biden, który przekazał, że operacja wycofania wojsk z Afganistanu była "daleka od perfekcji". Mimo to prezydent uważa swą decyzję za prawidłową.