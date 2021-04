Adam Bodnar wspiera Tuleyę. "W Sejmie doszło do haniebnych scen"

Prawnik ocenił, że w 2016 roku Igor Tuleya miał odwagę mówić, że "w Sejmie w 2016 roku doszło do haniebnych scen". - Pan sędzia pokazał prawdę, która była niewygodna, że podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej przyjęto najważniejszą ustawą - budżetową - ze złamaniem prawa (...) Pan sędzia jest osobą, która pokazuje na czym polega trzecia władza i służy obywatelom. Ten sąd - który mieni się sentencjami i historią - ma zaraz orzec o tym, że Igor Tuleya ma zostać doprowadzony do prokuratury w kajdankach - dodał Bodnar.

- Wczoraj prawo nie było szanowane, za każdym razem protestowaliśmy, zajęło nam to 12 godzin. Izba Dyscyplinarna nie stanie się nagle świątynią sprawiedliwości, także podobny scenariusz planowany jest dzisiaj - mówił przed wejściem na rozprawę mec. Jacek Dubois. Trudno przewidzieć, jak długo w czwartek potrwa kontynuacja tego posiedzenia. Niewykluczone, że będzie to co najmniej kilka godzin.

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości UE Izba ma wydać werdykt, czy sędzia może zostać doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury, która zamierza postawić mu zarzuty karne i przesłuchać go w charakterze podejrzanego.

Śledczy chcą postawić zarzuty Igorowi Tuleyi za to, że zezwoli on on dziennikarzom na udział w rozprawie i ujawnił szczegóły postępowania przygotowawczego. Sędzia zobowiązał także prokuraturę, aby ta wyjaśniła nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że podczas blokady mównicy w Sejmie politycy prawicy przenieśli obrady do Sali Kolumnowej i blokowali dostęp posłom opozycji. Przyjęto wtedy m.in. budżet oraz ustawę dezubekizacyjną.