"Sprzedawane są po 0,99 zł". W sieci krążą zdjęcia półek z Lidla

"W Lidlu płatki owsiane 500 g (uwzględniane w Koszyku Faktu) sprzedawane są po 0,99 zł. Takie same płatki w opakowaniu 1 kg kosztują 5,79 zł" - pisze zastępca redaktora naczelnego "Wiadomości Handlowych". "Kolejny, absurdalny przykład ustalania cen w taki sposób, by wypaść lepiej w rankingach" - ocenia dziennikarz. Do wpisu dołączył zdjęcie sklepowych półek.