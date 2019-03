Absurd w Wadowicach. Prokurator oskarżała, a jej mąż wydawał wyroki

Bezprecedensowa sytuacja w wadowickiej prokuraturze i sądzie. Żona oskarżała, mąż wydawał wyroki. Obecnie trwa uchylanie prawomocnych werdyktów i analiza pozostałych wyroków wydanych przez małżeństwo. Chodzi o 140 sprawy.

O sprawie informuje TVN24. Wszystko zaczęło wiosną 2018 roku. To wtedy zapadła decyzja o przeniesieniu doświadczonej prokurator z jednostki w Oświęcimiu do Wadowic. W tym samym miejscu pracuje jej mąż, sędzia. Jak podaje TVN24, do niedawna był przewodniczącym wydziału karnego, teraz zajmuje stanowisko wiceprezesa wadowickiego sądu.