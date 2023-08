Abp Jędraszewski został spytany o "tęczową zarazę". Duchowny się tłumaczył

Abp Jędraszewski o "tęczowej zarazie". Metropolita powiedział co miał na myśli

Mimo to ocenił, że wypowiedź ta spełniła pozytywną rolę. - Słowa moje nagłośnione i przeinaczone, w wielu środowiskach znalazły właściwe odbicie, bo wielu rodziców naraz zaczęło pytać dyrekcję w szkołach, jakie tam są u was programy, czy nie ma czegoś, co by gorszyło i niszczyło dzieci, ich serca. Bo my sobie tego nie życzymy, bo nie chcemy, by coś takiego nam zagrażało –-oświadczył duchowny.