Abp Głódź wskazał wzór dla "niezaczadzonego pokolenia" Polaków. To 60 weteranów

Na Jasnej Górze odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego. Dzięki fundacji państwowej firmy PGNiG oraz IPN udało się zaprosić na nią 60 żyjących weteranów.

Biuro prasowe Jasnej Góry publikuje wspomnienia Stanisława Szuro, ps. Zamorski, majora Wojska Polskiego, więźnia obozów hitlerowskich i komunistycznych: - Po 1945 r. byłem w konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej. Niestety do nas się wcisnął szpicel. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi, usłyszałem hasło pseudo kolegi, otworzyłem, ale zamiast kolegi było dwóch typów z pistoletami, i tak się skończyła walka i wolność - opowiadał weteran.

- Prokurator domagał się dziewięciu kar śmierci, sąd był bardziej wyrozumiały, dał tylko siedem. Amnestia z 1947 r. nas uratowała, która nam to zmieniała na 15 lat. A potem, jak przyszła tzw. odwilż gomułkowska, zaczęły się warunkowe zwolnienia. Ja wyszedłem po 10 latach. Warto było, bo przynajmniej mam czyste sumienie, że nie siedziałem w kącie, a inni ginęli - wspominał.

To pierwsza taka pielgrzymka. Doszło do niej z inicjatywy spółki skarbu państwa PGNiG. Jej fundacja od 2016 r. realizuje program „Rozgrzewamy Polskie Serca” i upamiętnia Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami uroczystości były także IPN oraz tygodnik „Niedziela”.