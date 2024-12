Abp Gądecki zapowiada "znaki". "Zapraszam wszystkich rodaków"

- Do całkiem nadzwyczajnego znaku nadziei, związanego z naszą archidiecezją, należeć będzie beatyfikacja męczennika, ks. Stanisława Streicha, której będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt dykasterii ds. świętych. Uroczystość ta będzie miała miejsce na placu katedralnym w Poznaniu dnia 24 maja 2025 roku - powiedział w niedzielę w homilii otwierającej Rok Święty 2025 metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce 27 lutego 1938 roku, kiedy to ks. Streich został zastrzelony przez polskiego komunistę Wawrzyńca Nowaka podczas mszy świętej . Zamachowiec oddał cztery strzały, z czego dwa trafiły księdza w twarz. Nowak przyznał się do winy, twierdząc, że działał z własnej inicjatywy, a Kościół katolicki uważał za źródło niesprawiedliwości.

Abp Gądecki podkreślił, że beatyfikacja ks. Streicha będzie jednym z wielu znaków nadziei w Roku Jubileuszowym, który rozpoczął się 24 grudnia 2024 roku. Papież Franciszek ogłosił ten rok Jubileuszem Zwyczajnym, co zostało zapoczątkowane otwarciem drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

Uroczystość beatyfikacyjna będzie nie tylko hołdem dla ks. Streicha, ale także manifestacją przynależności do Kościoła, co podkreślił abp Gądecki w swojej homilii. Wydarzenie to ma szansę zgromadzić licznych wiernych, podobnie jak pogrzeb kapłana, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Wielkopolski.