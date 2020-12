Aborcja w Polsce. Prof. Andrzej Rzepliński: "Orzeczenie TK nie powinno zostać opublikowane"

Trybunał Konstytucyjny ogłosił sentencje wyroku dotyczącego zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, ale do teraz jego treść i uzasadnienie nie pojawiło się w Dzienniku Ustaw RP. - Konstytucja stanowi, że orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego podlega bezzwłocznemu ogłoszeniu - mówi nam prof. Andrzej Rzepliński. - Oznacza to, że nie wszedł on w życie. Pogłębia to panujący w Polsce od końca 2015 roku chaos prawny w stanowieniu prawa oraz w kontroli jego konstytucyjności - dodaje.

Zakaz aborcji. "Orzeczenie TK nie powinno być publikowane"

Zakaz aborcji. "Jesteśmy w sytuacji zapętlonej"

- Stanowisko rządu w sprawie braku publikacji wyroku TK, przypomina przysłowie: "Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma" - komentuje stanowisko Rady Ministrów prof. Rzepliński. Jak twierdzi, sytuacja jest "zapętlona", bo nie ma nadal publikacji wyroku, który został wydany z pogwałceniem Konstytucji, a w którym to - według byłego prezesa TK - orzekali sędziowie do tego nieuprawnieni.

Brak publikacji orzeczenia TK. Co dalej? "To może być pole minowe"

- Teoretycznie, chociaż nie chcę być doradcą rządzących, Sejm mógłby teraz, nie czekając na wyrok z uzasadnieniem, bo nie da się już naprawić oczywiście wadliwego składu Trybunału, uchwalić jakąkolwiek ustawę, która będzie regulowała to samo inaczej albo nawet z jakąś zmianą to, o czym stanowiła ustawa z 1993 r. - mówi prof. Rzepliński. - Ustawa powinna być równoległa do wyroku TK, bo Sejm może regulować każdą kwestię, którą uzna za zasadną do regulacji. Tym bardziej, że w tym przypadku mamy do czynienia z bałaganem, jaki wykreował wadliwie obsadzony w sprawie Trybuna - dodaje.