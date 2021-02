Aborcja w Polsce. PO zamyka etap wewnętrznej dyskusji. Konserwatyści odejdą z partii?

Długo zapowiadany "Pakiet Praw Kobiet", który zaprezentowała Platforma, ma zagwarantować kobietom w ciąży bezpieczeństwo. Pakiet zakłada m.in. zapewnienie badań prenatalnych, finansowanie in vitro, edukację seksualną czy gwarancję łatwego dostępu do bezpłatnej antykoncepcji.

Ale nie tylko: największa partia opozycyjna - ustami przewodniczącego oraz czołowych posłanek - zaproponowała prawo do przerywania ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych do 12. tygodnia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą i psychologiem. - Dajemy wolny wybór kobietom. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym - podkreśla kierownictwo PO.

Takiemu stanowisku oficjalnie sprzeciwiają się partyjni konserwatyści, którzy chcą powrotu do kompromisu z 1993 r. - bez jego rozszerzania - i ogólnopolskiego referendum.

Ale prostego powrotu do kompromisu nie będzie. Jak przyznała tydzień temu po raz pierwszy Małgorzata Kidawa-Błońska w programie "Tłit" WP, PO zaproponuje czwartą przesłankę do przerywania ciąży. I tak się właśnie stało.

Czwarta przesłanka do aborcji? Małgorzata Kidawa-Błońska o projekcie KO

Fragment listu konserwatystów do liberałów z zarządu: "Wobec wielkiego kryzysu społecznego, spowodowanego zaostrzeniem przez PiS przepisów aborcyjnych, Platforma nie powinna zajmować radykalnego stanowiska i stawać się stroną w wojnie aborcyjnej, która spolaryzuje nasz kraj na wiele lat. Polacy oczekują, że Platforma jak dotychczas, poprzez swoje rozsądne, centrowe stanowisko, uchroni Polskę przed tą wojną".

Na zapleczu partii wciąż - jak mówią w kierownictwie PO - "miesza" Grzegorz Schetyna. Przyznają to wprost liderzy frakcji młodych. Oni sami prezentują się jako politycy progresywni, nadążający za duchem czasów, postępowi. Inaczej niż partyjna "konserwa", której nieformalnym liderem staje się właśnie były szef PO.

Schetyna wprost krytykuje działania obecnego kierownictwa partii: - To Rada Krajowa PO musi być gotowa do podjęcia wyzwania debaty i decyzji. Nie możemy kończyć historii poprzednich deklaracji ideowych decyzją niższego szczebla. To jest niezgodne ze statutem - stwierdził były szef PO w Polsat News.