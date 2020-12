Aborcja. Terlecki: "orzeczenie TK zostanie opublikowane". Podał datę

Aborcja. Orzeczenie TK zostanie opublikowane. Ryszard Terlecki podał datę

Aborcja. Orzeczenie TK będzie opublikowane. "Moment zawsze byłby zły"

Pytany o to, dlaczego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zapadło w tak newralgicznym momencie, stwierdził, że "moment zawsze byłby zły".

- My zawsze chcieliśmy bronić dzieci z zespołem Downa, więc kiedyś to musiało nastąpić. Okazało się, że wywołało to bardzo mocne kontrowersje, ale myślę, że sprawa jest słuszna i zostanie wprowadzona w życie - zaznaczył Terlecki.