Aborcja. Protesty po wyroku TK. Policja podsumowuje prace

"W niedzielę w całym kraju odbyło się łącznie 226 nielegalnych zgromadzeń i zbiegowisk o rożnej wielkości, które zabezpieczali policjanci" - przekazał PAP-owi insp. Mariusz Ciarka. "Łącznie w związku ze zbiegowiskami ujawniono 23 przestępstwa, 481 wykroczeń, pouczono 52 osoby, nałożono 142 mandaty karne, sporządzono 281 wniosków o ukaranie do Sądu" - dodał rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Ten werdykt wywołał falę protestów w całej Polsce, w niedzielę zmieniły one jednak nieco swoją formę.

Na budynkach wielu świątyń pojawiły się napisy "Aborcja jest ok" czy "Piekło kobiet". Manifestanci próbowali także wchodzić do kościołów podczas nabożeństw, jednak często napotykali oni opór chroniących wejścia mężczyzn. Taka forma manifestacji nie przypadła do gustu politykom Prawa i Sprawiedliwości.