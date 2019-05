A4. Wypadek na autostradzie, lądował helikopter

W sobotę, chwilę po godzinie 18 doszło do niebezpiecznego wypadku na autostradzie A4. Pomiędzy Bochnią a Krakowem, w okolicach Podłęża (woj. małopolskie), samochód wypadł z trasy i uderzył w barierki. Na miejscu przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn osobowa kia zjechała ze swojego pasa ruchu, wpadła do rowu, po czym uderzyła w bariery - informuje "Gazeta Krakowska". Dwie osoby zostały ranne - to kierowca samochodu oraz pasażerka. Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zostali oni już przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracują służby, trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.