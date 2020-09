A2. Karambol na autostradzie. Trasa w stronę Warszawy zablokowana

Jak informuje Radio ZET w zderzeniu na wysokości Modła Królewska ucierpiały 4 osoby - jedna z nich potrzebowała pilniejszej pomocy. Na miejsce wypadku zadysponowano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną osobę do szpitala. Pozostała trójka została dowieziona ambulansami do placówki medycznej w Koninie.

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 13 na 254. kilometrze autostrady A2. Póki co nie wiadomo, co było przyczyną karambolu 3 pojazdów ciężarowych, busa oraz 2 samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby.