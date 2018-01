93. miesięcznica smoleńska. Co powie Jarosław Kaczyński?

Przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi przemówienie. Czy pojawi się zdymisjonowany we wtorek Antoni Macierewicz? I czy prezes PiS odniesie się do rekonstrukcji rządu? To może być jedna z ważniejszych miesięcznic smoleńskich w ostatnich latach.

Podczas miesięcznic smoleńskich Jarosław Kaczyński przemawia do zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim (PAP, Fot: Marcin Obara)