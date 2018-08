90-latka pozostanie w niemieckim więzieniu. Twierdzi, ze Auschwitz nie był obozem zagłady

90-letnia negacjonistka Ursula Haverbeck musi pozostać w więzieniu. Twierdzi ona, że niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz nie był obozem zagłady, tylko obozem pracy.

Mimo swojego sędziwego wieku Ursula Haverbeck trafiła do więzienia za negowanie Holokaustu. I musi w nim pozostać – orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, rozpatrując skargę konstytucyjną wniesioną przez Haverbeck.

Kara za negowanie popełnionego przez nazistów ludobójstwa jest zasadniczo możliwa do pogodzenia z prawem do wolności słowa – stwierdzili sędziowie w Karlsruhe. Dlatego skarga konstytucyjna Haverbeck nie została zaakceptowana przez sąd. Inaczej było w przypadku skargi konstytucyjnej drugiego powoda, który za bagatelizowanie nazistowskiego ludobójstwa został skazany na karę grzywny. Skazanie jest brane pod uwagę tylko w przypadku oświadczeń, które mogą naruszyć spokój publiczny – czytamy w uzasadnieniu.

Podżegała do nienawiści

Haverbeck od maja br. odsiaduje wyrok w więzieniu w Bielefeld. Sąd krajowy Verden (Dolna Saksonia) skazał ją na dwa lata pozbawienia wolności z powodu podżegania do nienawiści na tle narodowościowym w ośmiu przypadkach. Nie pomogło jej odwołanie od wyroku. Wniesiona przez nią skarga konstytucyjna odnosi się do tego postępowania. Poza tym sąd krajowy w Detmold skazał Haverbeck za podżeganie do nienawiści na 14 miesięcy więzienia. Ponownie twierdziła ona, że niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz był obozem pracy. W licznych artykułach napisała, że masowe mordowanie Żydów w komorach gazowych nie mogło mieć miejsca.