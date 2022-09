9-miesięczne dziecko wypada przez okno. Oskarżono jego brata

Tragiczny upadek z balkonu

Dwoje dzieci, rodzeństwo, przebywało wspólnie w salonie, podczas gdy 33-letnia matka musiała wyjść na chwilę do kuchni. Gdy wróciła, okazało się, że w pokoju znajduje się jedynie jej starszy, 11-letni syn, a niemowlęcia nigdzie nie ma. Maleńkie dziecko zostało odnalezione leżące na łące przed domem. Natychmiast zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło w wyniku odniesionych urazów. Ze względu na to, że 9-miesięczne dziecko nie było w stanie samo wyskoczyć z balkonu, policja obawia się, że starszy brat miał coś wspólnego z tym śmiertelnym wypadkiem. Co więcej, policja wzięła pod uwagę, że nastoletni chłopiec cierpi na chorobę neurologiczną, która mogła skłonić go do takiego czynu.