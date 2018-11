80. Rocznica Nocy Kryształowej. Neonaziści chcieli ją uczcić marszem

Dzisiejszej nocy, z 9 na 10 listopada 2018 r., wypada 80. rocznica Nocy Kryształowej. Z tego powodu niemieccy neonaziści chcieli zorganizować marsz. Został on zakazany przez sąd.

9 listopada 1938 r. w Niemczech odbył się masowy pogrom ludności żydowskich, do której dopuścili się naziści. Określa się go mianem Kristallnacht („Noc Kryształowa”).

Noc Kryształowa – pogrom mniejszości żydowskiej

Noc Kryształowa to pierwszy sygnał prawdziwej rozprawy z Żydami. Pretekstem były rasistowskie ustawy norymberskie, które wdrożono 15 września 1935 r. Pozbawiły one ludność żydowską podstawowych praw i przyczyniły się do rozdzielania Żydów od reszty społeczeństwa.