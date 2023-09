8 razy zdawał egzamin na prawo jazdy. Stracił je za nadmierną prędkość

– Podczas pomiaru okazało się, że w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, kierujący pędził z prędkością 107 km/h. Mężczyzna od razu został zatrzymany do kontroli. Młody kierowca został wylegitymowany. Okazało się, że to 22-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego. Policjanci nałożyli na niego mandat w kwocie 1500 złotych, 13 punktów karnych oraz zatrzymali prawo jazdy na 3 miesiące – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.