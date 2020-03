8 marca. Dzień Kobiet 2020. Jakie kwiaty kupić na Dzień Kobiet?

8 marca z okazji Dnia Kobiet mężczyźni ustawią się w kolejkach do kwiaciarni, by kupić bukiety dla swoich pań. Jakie kwiaty kupić ukochanej, a jakie mamie lub koleżance? Poznaj nasze porady.

Jakie kwiaty na Dzień Kobiet 2020?

Co symbolizują kolory kwiatów?

Bardzo istotne są także kolory kwiatów. Czerwony to symbol miłości oraz pożądania. Bielą wyrazimy szczerość i szacunek do drugiej osoby. Róż to przyjaźń, a błękit wierność. Najlepiej unikać fioletowych kwiatów, które oznaczają żałobę, a w przypadku miłości jej koniec. Pomarańczowy uznawany jest za kolor zdrady, a żółty to zazdrość i złość.