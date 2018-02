8-latka nie chciała iść do szkoły. To, co zrobiła jest hitem

"Nie wyrarzam zgody rzeby moja curka wyszła na dwur" (pisownia oryginalna) – napisała 8-letnia Zosia, siostrzenica internauty w dzienniczku. Dla uwiarygodnienia wpisu dokleiła wycięty podpis mamy.

"Siostrzenica (8 lat) nie wrodziła się w siostrę, która jest wzorem cnót, ale w wujka, czyli we mnie. Keep fighting, Zosia!" – stwierdza Marcin i pokazuje dzieło dziewczynki na Facebooku. Widzimy typowe dziecięce pismo, które ma wyglądać jak "dorosłe". Małej prawie się udało. "Wycięła podpis matki, wkleiła do dzienniczka i gotowe. Bo jest zimno przecież!" – dodaje wujek.