8-latka kilka godzin dziennie musi odrabiać lekcje. W końcu się zbuntowała i napisała do wychowawczyni

8-latka z Warszawy miała tak dużo pracy domowej, że napisała wychowawczyni w zeszycie do matematyki, iż nie odrobi lekcji. – Córka powiedziała, że nie ma już siły. Codziennie spędza nawet dwie godziny nad lekcjami – mówi Wirtualnej Polsce mama dziewczynki Justyna Żukowska-Gołębiewska.

Rodzice od początku roku szkolnego alarmują, że nauczyciele zadają dzieciom bardzo dużo prac domowych. Lekcji do przerobienia po szkole jest tak dużo, że dzieci zaczynają być przemęczone. 8-latka z Warszawy, która chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej, dostała tak dużo ćwiczeń do odrobienia w domu, że w końcu się zbuntowała.