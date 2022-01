7-letnia Rosjanka w pierwszej dziesiątce najbogatszych blogerów

Nastya zawarła również w zeszłym roku umowę ze Spotterem, sprzedając Spotterowi prawa do swoich starych filmów na YouTube za gotówkę z góry, zachowując jednocześnie prawa do wszystkich nowych filmów, które publikuje. Siedmiolatka, która wyemigrowała z rodzicami z Rosji, przyciągnęła 87,5 miliona subskrybentów swojego kanału Like Nastya, gdzie w prozaicznych odcinkach opisuje swoje życie.